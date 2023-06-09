В сети появились новые интимные видео Дзюбы

В сети появились новые интимные видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы

В сети появились новые интимные видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sports.ru.

В социальных сетях начал распространяться ролик, на котором лежащий в кровати футболист обращается к неизвестной девушке. На еще одной видеозаписи спортсмен демонстрирует обнаженные части тела.

Отмечается, что этим видео несколько лет. Предположительно, злоумышленники либо завладели техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия.

В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените», за который он тогда выступал.