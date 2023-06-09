Обвиняемым по делу о взрыве дома из-за газа россиянам продлили арест

В Новосибирске суд продлил арест газовикам, обвиненным по делу о взрыве дома

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест 25-летнему слесарю Евгению Кавуну и 45-летней контролеру газовой службы Ирине Урбах, обвиненным по делу о взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов области.

Кавун и Урбах пробудут в СИЗО до 9 августа 2023 года. Их обвиняют по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

9 февраля в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда. По данным следствия, за три дня до этого обвиняемые производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Фигуранты не признали вину. По словам Урбах, она лично не участвовала в работах, проводившихся в доме 6 февраля. Кавун заявил, что менял шланги, однако это не могло стать причиной утечки газа и взрыва.