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13:06, 10 февраля 2023Силовые структуры

Слесаря арестовали по делу о взрыве газа в доме Новосибирска с 13 погибшими

Суд арестовал второго фигуранта дела о взрыве газа в доме Новосибирска с 13 погибшими
Начало событий в новости Женщину арестовали по делу о взрыве газа в доме Новосибирска с 13 погибшими

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 9 апреля слесаря Евгения Кавуна по уголовному делу о взрыве газа в многоквартирном доме, в котором погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что нелегально работал в компании «Межрегионсервис». При этом по адресу регистрации фирмы в Омске расположен заброшенный гараж. Кавун заявил, что у других надо поинтересоваться существованием этой компании. Он настаивает на своей невиновности в трагедии, утверждая, что замена шлангов 6 февраля не могла стать причиной утечки газа и взрыва.

Ранее 10 февраля была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ирине Урбах, также проходящей по делу. Она выразила сожаление и заявила, что не виновата в трагедии. По ее словам, она работала контролером в газовой службе, но лично не участвовала в работах, проводившихся в доме 6 февраля.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска 9 февраля. Взрыв частично разрушил два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 10 февраля объявлен в Новосибирской области днем траура.

По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. По версии следствия, они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

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Любовь Ширижик
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