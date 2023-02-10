Женщину арестовали по делу о взрыве газа в доме Новосибирска с 13 погибшими

Суд арестовал фигурантку дела о взрыве газа в доме Новосибирска, где погибли 13 человек

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ирине Урбах, фигурантке уголовного дела о взрыве газа в многоквартирном доме, в котором погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следствия. Женщина арестована до 9 апреля. Перед судебным заседанием Урбах выразила сожаление и заявила, что не виновата в трагедии. По ее словам, она работала контролером в газовой службе, но лично не участвовала в работах, проводившихся в доме 6 февраля.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска 9 февраля. Взрыв частично разрушил два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 10 февраля объявлен в Новосибирской области днем траура.

По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. По версии следствия, они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Мужчина рассказал, что проводил осмотры газового оборудования в квартирах, однако работал неофициально — по договору найма.