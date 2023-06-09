Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника

Mash: взорвавшимся в Воронеже беспилотником может быть украинский UJ-22 Airborne

Беспилотным летательным аппаратом, врезавшимся в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, может быть ударный дрон, произведенный украинской компанией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предполагаемая модель упавшего беспилотника — UJ-22 Airborne производства «Укрджет».

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник со взрывчаткой, стало известно утром 9 июня. В результате случившегося пострадали три человека — их посекло осколками.

По данным Telegram-канала Shot, как минимум десять квартир получили повреждения из-за взрыва, на одном из этажей оказалась разрушена несущая стена.

Предположительно, целью беспилотника мог быть воронежский аэродром Балтимор, но летательный аппарат сбился с курса.