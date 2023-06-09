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13:27, 9 июня 2023Экономика

«Райффайзен» начнет взимать комиссию 50 процентов на переводы в долларах

«Райффайзен»: с 20 июня комиссия на переводы в долларах из других банков составит 50%

Фото: Dado Ruvic / Reuters

С 20 июня «Райффайзен» начнет взимать комиссию на переводы физлицам в долларах из других банков. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Размер комиссии составит 50 процентов от суммы перевода, но не более 500 долларов США. Организация объясняет введение комиссии «изменившимися рыночными условиями», в результате которых она вынуждена ограничить количество трансакций в американской валюте. В пресс-службе уточнили, что комиссия не коснется входящих переводов, зачисляемых на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking. Прочим клиентам рекомендовали использовать другие способы получения платежа.

«Райффайзен» — дочерняя организация австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). В России помимо банка ее представляют лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях организации в стране работает более девяти тысяч человек.

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Ранее в мае RBI начала сокращать корреспондентские отношения с российскими банками и кредитными организациями СНГ, чтобы снизить риски, связанные с трансакционным бизнесом в регионе. Это решение связывают с давлением на банк со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Еврокомиссии и американских властей. Также группа заявила о постепенном снижении деловой активности в России.

RBI на протяжении нескольких месяцев искала покупателя на «Райффайзен», но это не удалось из-за опасений потенциальных спонсоров попасть под вторичные санкции. Поэтому группа решила выделить российскую «дочку» в отдельную компанию. Ее ценные бумаги разместят на бирже в Вене, а акционеры RBI при этом станут держателями бумаг новой структуры и смогут при желании избавиться от долей в организации, ведущей бизнес с Россией.

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    Платон Щукин
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