Тренер российского дзюдоиста оценил решение присудить ему золото чемпионата мира

Тренер Тасоева Рахлин рассказал, что спортсмен не просил пересмотреть итоги поединка на ЧМ

Михаил Рахлин, тренер российского дзюдоиста Инала Тасоева, оценил решение присудить спортсмену золотую медаль чемпионата мира 2023 года после признания ошибки судей. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что справедливость восторжествовала. «Инал никого не упрекал в результате, ничего не просил, не ругался. Он по‑мужски принял тот результат. Внутренняя сила в нем даже больше, чем внешняя», — рассказал тренер. Рахлин отметил, что в Международной федерации дзюдо (IJF) работают разумные, профессиональные люди.

Ранее IJF провели экспертный анализ и доказали ошибку судейского корпуса во время поединка Тасоева и француза Тедди Ринера в финале турнира в весе свыше 100 килограммов. Россиянину принесли извинения, победителями соревнований объявили обоих спортсменов.

25-летний Тасоев — двукратный бронзовый призер чемпионата мира. В его активе есть также золото и серебро чемпионата Европы.