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18:05, 9 июня 2023Спорт

На чемпионате мира по дзюдо доказали ошибку судей и отдали золото россиянину

Россиянин Тасоев получил золото чемпионата мира по дзюдо после доказанной ошибки судей
Инал Тасоев

Инал Тасоев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На чемпионате мира по дзюдо 2023 года доказали ошибку судейского корпуса во время поединка россиянина Инала Тасоева и француза Тедди Ринера. Об этом говорится на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

«IJF объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — заявили в организации и принесли россиянину извинения. Пересмотр результатов совершили после экспертного анализа в соответствии с правилами федерации.

13 мая в финале турнира в весе свыше 100 килограммов Тасоев уступил Ринеру и получил серебряную медаль. В дополнительное время, которое по регламенту проводят до первого набранного очка, российский дзюдоист провел действие, близкое к результативному, однако судьи не изменили счет. После этого победное действие совершил француз.

25-летний Тасоев — двукратный бронзовый призер чемпионата мира. В его активе есть так же золото и серебро чемпионата Европы.

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    Ксения Курашкина
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