На чемпионате мира по дзюдо доказали ошибку судей и отдали золото россиянину

Россиянин Тасоев получил золото чемпионата мира по дзюдо после доказанной ошибки судей

На чемпионате мира по дзюдо 2023 года доказали ошибку судейского корпуса во время поединка россиянина Инала Тасоева и француза Тедди Ринера. Об этом говорится на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

«IJF объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — заявили в организации и принесли россиянину извинения. Пересмотр результатов совершили после экспертного анализа в соответствии с правилами федерации.

13 мая в финале турнира в весе свыше 100 килограммов Тасоев уступил Ринеру и получил серебряную медаль. В дополнительное время, которое по регламенту проводят до первого набранного очка, российский дзюдоист провел действие, близкое к результативному, однако судьи не изменили счет. После этого победное действие совершил француз.

25-летний Тасоев — двукратный бронзовый призер чемпионата мира. В его активе есть так же золото и серебро чемпионата Европы.