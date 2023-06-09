На чемпионате мира по дзюдо доказали ошибку судей и отдали золото россиянину
На чемпионате мира по дзюдо 2023 года доказали ошибку судейского корпуса во время поединка россиянина Инала Тасоева и француза Тедди Ринера. Об этом говорится на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
«IJF объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — заявили в организации и принесли россиянину извинения. Пересмотр результатов совершили после экспертного анализа в соответствии с правилами федерации.
13 мая в финале турнира в весе свыше 100 килограммов Тасоев уступил Ринеру и получил серебряную медаль. В дополнительное время, которое по регламенту проводят до первого набранного очка, российский дзюдоист провел действие, близкое к результативному, однако судьи не изменили счет. После этого победное действие совершил француз.
25-летний Тасоев — двукратный бронзовый призер чемпионата мира. В его активе есть так же золото и серебро чемпионата Европы.