Курс доллара поднялся до максимума за два месяца

Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 7 апреля

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 9 июня, курс доллара поднялся до максимальной отметки за два месяца, превысив 83 рубля впервые с 7 апреля. Курс евро подходил к 89,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 9:50 по московскому времени доллар скорректировался до 82,95 рубля, евро — до 89,4 рубля. Индекс Мосбиржи растет на 0,25 процента, до 2716 пункта, индекс РТС — 1033 пункта.

Локального максимума российская валюта достигала 11 мая, за месяц она ослабла по отношению к доллару и евро почти на десять процентов.

Аналитики сходятся во мнении, что перспектив укрепления рубля в ближайшее время не просматривается. На фоне валютных ограничений Центробанка курсы определяются размером экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, и расходов на импорт.

Цена на российскую нефть после некоторого всплеска в апреле в мае опять снизилась в среднем на пять рублей, а стоимость параллельного импорта начала расти из-за давления западных стран на партнеров России. Соответственно, спрос на валюту растет при сокращении ее объемов на рынке.