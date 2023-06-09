Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:54, 9 июня 2023Экономика

Курс доллара поднялся до максимума за два месяца

Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 7 апреля
СюжетКурс доллара:

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 9 июня, курс доллара поднялся до максимальной отметки за два месяца, превысив 83 рубля впервые с 7 апреля. Курс евро подходил к 89,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 9:50 по московскому времени доллар скорректировался до 82,95 рубля, евро — до 89,4 рубля. Индекс Мосбиржи растет на 0,25 процента, до 2716 пункта, индекс РТС — 1033 пункта.

Локального максимума российская валюта достигала 11 мая, за месяц она ослабла по отношению к доллару и евро почти на десять процентов.

Аналитики сходятся во мнении, что перспектив укрепления рубля в ближайшее время не просматривается. На фоне валютных ограничений Центробанка курсы определяются размером экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, и расходов на импорт.

Цена на российскую нефть после некоторого всплеска в апреле в мае опять снизилась в среднем на пять рублей, а стоимость параллельного импорта начала расти из-за давления западных стран на партнеров России. Соответственно, спрос на валюту растет при сокращении ее объемов на рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Российская артиллерия ударила по позициям ВСУ на границе с Белгородской областью
    В России число пострадавших от «Мистера сидра» превысило 100 человек
    Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа
    Рыбаки выловили редкого оранжевого омара и не стали его есть
    Объяснен самый яркий взрыв во Вселенной
    Летевшая в ОАЭ россиянка попыталась вывезти когти и рога животных и попалась
    Россиянин во время конфликта переехал пенсионерку на машине
    Пушилин оценил перспективы мира на Украине
    Глава МОК поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на Олимпиаду-2024
    Курс доллара поднялся до максимума за два месяца
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.