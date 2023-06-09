МИД заявил, что Россия уведомила о денонсации ДОВСЕ участников соглашения

Россия уведомила о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) его депозитария и участников соглашения. Об этом сообщает МИД России.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00:00 часов 7 ноября [2023 года]», — сказано в публикации.

В МИД указали причины денонсации. «Присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ или перехода из «восточной» группы государств-участников ДОВСЕ в «западную», а также размещение обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов, в результате чего многократно осуществлялись обход либо превышение «групповых» ограничений ДОВСЕ», — указали в министерстве.

17 мая Государственная Дума денонсировала ДОВСЕ. Выступая перед депутатами, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ, и «страны Запада должны делать выводы». Дипломат отметил, что Россия более не заинтересована в обсуждении тематики ДОВСЕ с остающимися в нем западными странами.