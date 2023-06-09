Путин указал на проблему в вооружении

Президент России Путин: современных вооружений пока не хватает, но ОПК выполнит все задачи

В России пока не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро. На такую проблему указал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Да у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи, безусловно, будут решены», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, идет интенсивное наращивание выпуска современных образцов вооружения.

В мае Владимир Путин сообщил, что благодаря профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и предприятий ОПК Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

В феврале президент заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.