Путин заявил о лидерстве России на рынке вооружений

Путин сообщил, что Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений

Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами, передает РИА Новости.

«Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что эта система за прошедшие десятилетия внесла весомый вклад в развитие российской оборонной промышленности, наукоемких отраслей экономики и обеспечение национальной безопасности, а также стала важным инструментом внешней политики.

В марте Стокгольмский международный институт исследований проблем мира назвал США и Россию лидерами по экспорту оружия в 2018-2022 годах. Соединенные Штаты занимают 40 процентов рынка, а Россия — 16 процентов.

