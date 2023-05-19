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12:23, 19 мая 2023Наука и техника

Путин заявил о лидерстве России на рынке вооружений

Путин сообщил, что Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами, передает РИА Новости.

«Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что эта система за прошедшие десятилетия внесла весомый вклад в развитие российской оборонной промышленности, наукоемких отраслей экономики и обеспечение национальной безопасности, а также стала важным инструментом внешней политики.

В марте Стокгольмский международный институт исследований проблем мира назвал США и Россию лидерами по экспорту оружия в 2018-2022 годах. Соединенные Штаты занимают 40 процентов рынка, а Россия — 16 процентов.

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Даниил Иринин
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