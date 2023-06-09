США не увидели угрозы ядерной войны в размещении ядерного оружия в Белоруссии

Белый дом: США не видят угрозы ядерной войны из-за размещения российского ТЯО в Белоруссии

Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Об этом заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты не видят, что могло бы быть «указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континент». Кирби также отметил, что в Белом доме не видят оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ТЯО в Белоруссию.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что соглашение о развертывании российского ядерного оружия в Белоруссии не способствует деэскалации украинского конфликта.