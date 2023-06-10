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00:06, 10 июня 2023Россия

Мишустин создал комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области

Премьер Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина подписал распоряжение о создании правительственной комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правкомиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ее состав также вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Также по распоряжению Мишустина в состав комиссии включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства.

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары противника повредили опору плотины, после чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.

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    Марина Совина
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