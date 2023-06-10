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21:18, 10 июня 2023Спорт

Названы стартовые составы «Манчестер Сити» и «Интера» на финал Лиги чемпионов

Холанд и Силва выйдут в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Интером» в финале ЛЧ

Фото: Molly Darlington / Reuters

Названы стартовые составы на матч «Манчестер Сити» и «Интера» в финал Лиги чемпионов. Полные списки опубликованы на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. У горожан в стартовом составе на поле выйдут Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Родри, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва и Мануэль Аканджи. Место в воротах займет Эдерсон.

У «Интера» заявлены Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Марцело Брозович, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко. Ворота будет защищать Андре Онана.

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.

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    Андрей Стрельцов
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