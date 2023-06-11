Власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124 «Руслан». Зачем Оттава хочет передать его Киеву?

МИД Канады заявил о распоряжении арестовать российский Ан-124 «Руслан» для его конфискации

Правительство Канады распорядилось арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передаче Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.

Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством МИД Канады

Согласно пресс-релизу, если он будет конфискован, Оттава проработает с Киевом возможности «его перераспределения в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины».

О планах изъять российский самолет для передачи Украине стало известно из заявления премьера Канады Джастина Трюдо во время его необъявленного визита в Киев.

Как «Руслан» застрял в аэропорту Канады?

Самолет Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Отмечалось, что воздушное судно прибыло в страну с целью доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.

В это же время Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в России. Экипаж транспортного средства вернулся в Россию.

Миллионы рублей за парковку

С момента ареста самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тысяч рублей) за каждый день стоянки.

Так, в прошлом году сообщалось, что российская авиакомпания заплатила более 100 тысяч канадских долларов (4,5 миллиона рублей) за парковку грузового самолета, застрявшего в аэропорту Торонто.

Самолет не может вылететь в территориальное воздушное пространство Канады, так как это нарушает NOTAM (уведомление для авиаторов о полетах) Министерство транспорта Канады

Заявление Киева

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и передаст Киеву самолет Ан-124 российской авиакомпании.

По его словам, ожидается новый пакет антироссийских санкций от Оттавы. В частности, против российской компании «Волга-Днепр», которой принадлежит Ан-124. Кроме того, санкции против 120 юридических и физических лиц ввели США.

Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Ранее Шмыгаль призвал канадских предпринимателей инвестировать в экономику республики и и приобщаться к восстановлению государства. Он отметил, что киевские власти ожидают от правительства Канады предложений своему бизнесу эффективных инструментов, стимулирующих инвестиции в Украину.