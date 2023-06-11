Минпромторг прокомментировал удар по Херсонской области после отъезда Мантурова

Минпромторг подтвердил нахождение министра Мантурова на Арабатской стрелке до обстрела ВСУ

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало информацию, что глава ведомства Денис Мантуров находился в Херсонской области на месте, по которому через несколько минут после его отъезда Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что министр находился на Арабатской стрелке в Херсонской области до обстрела ВСУ детского оздоровительного лагеря. «Подтверждаем», — заявили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по Херсонской области после отъезда Мантурова. 10 июня он посетил регион, чтобы обсудить с местными властями помощи жителям территорий, затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС.

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.