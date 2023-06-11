Президент UFC прокомментировал инцидент с участием Макгрегора и маскота «Майами»

Уайт назвал постановочную драку Макгрегора и маскота «Майами» «не самой умной затеей»

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и маскота баскетбольного клуба «Майами Хит». Слова функционера приводит YouTube-канал промоушена.

«Что не так с этими маскотами, которые хотят испытать на своем лице удар профессионального бойца? Чего вы ожидали? Это не самая умная затея на самом деле», — заявил Уайт.

Ранее 11 июня во время четвертого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Денвер Наггетс» ирландский спортсмен поучаствовал в постановочной драке с маскотом. Макгрегор нанес мужчине два удара, после чего сотрудника «Майами» вынуждены были госпитализировать. Болельщики на трибунах освистали бойца.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Предыдущий поединок он провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом, после чего получил перелом ноги и начал длительное восстановление.