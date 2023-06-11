Маскот «Майами» попал в больницу после удара Конора Макгрегора

Маскот «Майами Хит» был госпитализирован после удара Макгрегора в постановочной драке

Маскот баскетбольного клуба «Майами Хит» попал в больницу после нокаута от бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел во время четвертого матча финала НБА с «Денвер Наггетс».

Ирландский спортсмен нанес мужчине два удара в постановочной драке на площадке, но в результате маскот «Майами» был госпитализирован.

Болельщики освистали Макгрегора, говорится в материале.

В феврале прошлого года чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к Макгрегору, назвав его хулиганом, который бьет стариков. Так он напомнил читателям об инциденте, произошедшем в 2019 году, когда Макгрегор ударил пожилого мужчину в ирландском пабе.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.