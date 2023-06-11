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08:59, 11 июня 2023Спорт

Маскот «Майами» попал в больницу после удара Конора Макгрегора

Маскот «Майами Хит» был госпитализирован после удара Макгрегора в постановочной драке

Фото: Harry How / Getty Images

Маскот баскетбольного клуба «Майами Хит» попал в больницу после нокаута от бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел во время четвертого матча финала НБА с «Денвер Наггетс».
Ирландский спортсмен нанес мужчине два удара в постановочной драке на площадке, но в результате маскот «Майами» был госпитализирован.

Болельщики освистали Макгрегора, говорится в материале.

В феврале прошлого года чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к Макгрегору, назвав его хулиганом, который бьет стариков. Так он напомнил читателям об инциденте, произошедшем в 2019 году, когда Макгрегор ударил пожилого мужчину в ирландском пабе.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

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    Марина Совина
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