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Фьюри назвал Макгрегора «бьющим стариков хулиганом»

Тайсон Фьюри обратился к Конору Макгрегору и назвал его хулиганом, который бьет стариков

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору. Его слова доступны на странице в Twitter.

Фьюри написал, что отличается от Макгрегора тем, что не попадает в неприятности и нравится людям. «А ты просто хулиган, который бьет стариков», — добавил британец. Так он напомнил читателям об инциденте, произошедшем в 2019 году, когда Макгрегор ударил пожилого мужчину в ирландском пабе.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В марте 2019 года сообщалось, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Боец был допрошен полицией и отпущен.

В апреле 2018 года он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Бойцу присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда и уступил техническим нокаутом. После боя он перенес операцию. Всего на счету бойца 22 победы при шести поражениях.

Дарья Коршунова
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