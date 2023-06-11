Фитнес-эксперт назвала опасность частых взвешиваний

Фитнес-эксперт рассказала, что ежедневные взвешивания негативно влияют на тренировки

Фитнес-эксперт Сара Кумер назвала опасность частых взвешиваний. Ее слова приводит Forbes.

Специалист рассказала, что оценка успешности похудения по результатам одного типа измерений зачастую отрицательно влияет на психологическое состояние и, как следствие, на тренировки. «Фокусируясь исключительно на потере веса для оценки прогресса, вы игнорируете бесчисленные другие преимущества, которыми могут обладать физические упражнения и правильное питание», — добавила Кумер. Она отметила, что определить необходимую частоту взвешиваний человеку следует самостоятельно.

Эксперт также рассказала о правильной технике измерений веса. «Взвешиваться каждый раз нужно в одно и то же время суток. Учитывайте, что у большинства людей масса тела, как правило, снижается утром после опорожнения мочевого пузыря», — пояснила она.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также легких, сердца и сосудов.