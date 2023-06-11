Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Се Шувэй
2:1
Завершен
Лейла Фернандес
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Новак Джокович
0:0
1-й сет
live
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Краснодар
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Суперфинал
Вероника Кудерметова
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Хертогенбосх (ж)
Евгения Родина
Завтра
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
16:02, 11 июня 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвала опасность частых взвешиваний

Фитнес-эксперт рассказала, что ежедневные взвешивания негативно влияют на тренировки

Фото: Artem Oleshko / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Сара Кумер назвала опасность частых взвешиваний. Ее слова приводит Forbes.

Специалист рассказала, что оценка успешности похудения по результатам одного типа измерений зачастую отрицательно влияет на психологическое состояние и, как следствие, на тренировки. «Фокусируясь исключительно на потере веса для оценки прогресса, вы игнорируете бесчисленные другие преимущества, которыми могут обладать физические упражнения и правильное питание», — добавила Кумер. Она отметила, что определить необходимую частоту взвешиваний человеку следует самостоятельно.

Эксперт также рассказала о правильной технике измерений веса. «Взвешиваться каждый раз нужно в одно и то же время суток. Учитывайте, что у большинства людей масса тела, как правило, снижается утром после опорожнения мочевого пузыря», — пояснила она.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также легких, сердца и сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
    Бойца «Азова» ликвидировали в Запорожской области
    Фитнес-эксперт назвала опасность частых взвешиваний
    В Кремле отметили героизм российских военных во время контрнаступления
    Стало известно о возможном начале безвизовых групповых турпоездок в одну страну
    Замок Пугачевой и Галкина оказался под арестом
    В Японии произошло землетрясение
    Раскрыты цены на открывшиеся на ВДНХ аттракционы
    Российский сапер рассказал про послания инженеров ВСУ на неактивированных минах
    Путин встретится с несколькими иностранными лидерами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.