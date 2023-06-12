Военный эксперт заявил о подготовке провокации ВСУ в День России

Полковник Алехин предупредил о подготовке провокации ВСУ в День России 12 июня

12 июня, в День России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку провокации на территории РФ. Об этом заявил полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алехин. Его слова приводит URA.RU.

По словам Алехина, российские военные не исключают, что сторона противника захочет устроить «какую-нибудь пакость». «Они к этому готовы. Но и мы можем преподнести кое-какие сюрпризы. Какие именно, лучше не разглашать», — сказал эксперт.

Также он отметил, что приграничные территории по-прежнему находятся в зоне риска. По его словам, пока неспокойно и на белгородском направлении. «Села Шебенского, Красноярушского, Борисовского районов периодически обстреливаются. В Новой Таволжанке, где были неоднократные попытки прорывов, наши стоя», — рассказал Алехин, отметив, что в инженерном отношении там проведены работы, и пока попыток прорыва со стороны ВСУ нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Украину в планировании провокации с ядерным топливом. По ее словам, после такого шага Киев планирует обвинить Москву в нанесении ракетного удара по хранилищу. По ее мнению, подобная тактика может свидетельствовать об «абсолютной политической агонии киевского режима».