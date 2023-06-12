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13:56, 12 июня 2023Спорт

Джулия Робертс обратилась к Пепу Гвардиоле

Джулия Робертс поздравила тренера Гвардиолу с победой «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Фото: Jeffrey Mayer / JTMPhotos / Globallookpress.com

Американская актриса Джулия Робертс в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратилась к главному тренеру клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Актриса поздравила 52-летнего тренера с тем, что он привел свою команду к победе в Лиге чемпионов.

11 июня «Манчестер Сити» одержал победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил 26-летний полузащитник горожан Родриго Эрнандес.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В 2021 году команда вышла в финал турнира, где уступила лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

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    Анастасия Борисова
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