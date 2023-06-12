Уругвай впервые выиграл молодежный чемпионат мира по футболу

Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу

Сборная Уругвая обыграла сборную Италии в финале молодежного чемпионата мира по футболу и впервые стала обладателем данного трофея, передает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча, проходившая в аргентинском городе Ла-Плате, закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Лусиано Родригес на 86 минуте матча.

Таким образом, Уругвай впервые в истории стал победителем молодежного чемпионата мира. В 1997 и 2013 году латиноамериканская сборная становилась вице-чемпионом турнира, а в 1979 стала бронзовым призером.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений, которые будут внесены в правила в сезоне-2022/2023. Поправки вступят в силу с 1 июля 2023 года. В частности, судьи будут отдельно учитывать празднования голов при расчете добавленного к таймам времени.