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16:35, 24 марта 2023Спорт

Правила футбола изменят в новом сезоне

В международные правила футбола внесут изменения с 1 июля 2023 года

Фото: Fancy Crave / Unsplash

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал на своей официальной странице в Twitter список изменений, которые будут внесены в правила в сезоне-2022/2023.

Поправки вступят в силу с 1 июля 2023 года. В частности, судьи будут отдельно учитывать празднования голов при расчете добавленного к таймам времени. Голкиперам запретят «демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Кроме того, арбитры больше не будут обязаны отменять гол, если в момент взятия ворот на поле появились лишние игроки, не повлиявшие на ход матча. Подобная ситуация произошла в финале чемпионата мира 2022 года, где встретились сборные Аргентины и Франции. На 108-й минуте противостояния аргентинский нападающий Лионель Месси сравнял счет (3:3), однако в этот момент из технической зоны на поле выбежали еще два игрока команды. В соответствии с действующими правилами Международной федерации футбола, судья мог не засчитать этот гол.

Основное время матча между Аргентиной и Францией завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

Ксения Курашкина
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