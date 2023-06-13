«Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре

ТАСС: крейсер «Адмирал Нахимов» может выйти на испытания после ремонта в сентябре

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» выйдет на испытания после ремонта и модернизации на «Севмаше» в сентябре 2023 года. Об этом источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, сообщил ТАСС.

«Крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается возвращение «Адмирала Нахимова» в боевой состав ВМФ России к концу 2024 года.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данных сведений.

Крейсер «Адмирал Нахимов», который носил название «Калинин» до 1992 года, спустили на воду в 1986 году. В 1999 году корабль поставили на ремонт и модернизацию, но фактически работы на крейсере вели с 2013 года. Корабль получит 80 пусковых установок универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, которые смогут нести ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов», который сможет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года. После сдачи в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» продолжит выполнять задачи в составе Северного флота.

В марте гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что в 2023 году на предприятии проведут отделку кают и кубриков для экипажа. После этого крейсер выйдет на испытания. Корабль находится у достроечной набережной.