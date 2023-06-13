Путин присвоил российской артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»

Президент Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что артиллерийская бригада получила почетное наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные ее личным составом в боевых действиях.

Указ президента вступил в силу в день его подписания — во вторник, 13 июня.

Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейского 50-му самоходному артиллерийскому полку. Кроме того, 27 апреля этим же наименованием была отмечена 200-я отдельная мотострелковая Печенгская бригада, которая является крупнейшим мотострелковым подразделением Западного военного округа, дислоцированным в Заполярье близ границ с Норвегией.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.