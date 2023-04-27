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15:15, 27 апреля 2023Россия

Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской

Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде наименование гвардейской

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде наименование гвардейской. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что такое звание бригаде присвоили «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».

200-я отдельная мотострелковая бригада — крупнейшее мотострелковое подразделение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Заполярье близ границ с Норвегией.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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Анастасия Шейкина
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