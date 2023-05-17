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13:22, 17 мая 2023Россия

Путин присвоил российскому артиллерийскому полку наименование «гвардейский»

Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование гвардейского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что почетное наименование воинское формирование получило «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества».

Указ президента вступил в силу в день его подписания — в среду, 17 мая.

Ранее почетное звание гвардейской присвоили 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде. Это крупнейшее мотострелковое подразделение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Заполярье близ границ с Норвегией.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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Анастасия Шейкина
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