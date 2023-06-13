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13:20, 13 июня 2023Ценности

Россиянам перечислили главные причины выпадения волос

Врач Зарина Сабаева заявила, что к выпадению волос приводят эндокринологические патологии

Фото: SrideeStudio / Shutterstock / Fotodom

Дерматовенеролог и косметолог Зарина Сабаева перечислила россиянам главные причины выпадения волос. Ее комментарий публикует Life.

В первую очередь специалист заявила, что к алопеции (патологическое выпадение волос, которое обычно происходит на голове — прим. «Ленты.ру») чаще всего приводят эндокринологические патологии и инфекционные заболевания. Дефицит витаминов и минералов в организме также провоцирует облысение.

Кроме того, в список основных причин, приводящих к потере локонов, Сабаева включила психологические и психиатрические нарушения, в том числе и навязчивые состояния, при которых пациент самостоятельно выдергивает волосы или ковыряет кожу. В заключение врач упомянула о наследственных патологиях, стрессовых факторах, отравлении организма и аутоиммунных заболеваниях.

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«Могут быть иногда ощущения "болезненности корней", умеренный зуд. Но в основном, конечно, пациента и его близких данная проблема беспокоит психологически и эстетически. Поэтому терапия данного состояния вовлекает в процесс различных специалистов в зависимости от причины и часто с сопровождением психотерапевта», — объяснила медик.

Ранее врач раскрыл предотвращающие облысение секреты мытья головы. Так, чтобы справиться с выпадением волос, эксперт призвал прибегать к данному процессу не чаще двух-трех раз в неделю.

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    Екатерина Ештокина
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