Врач раскрыл предотвращающие облысение секреты мытья головы

Врач Амир Хан: чтобы предотвратить облысение, нужно мыть голову не чащу трех раз в неделю

Семейный врач Амир Хан раскрыл секреты мытья головы, которые помогут предотвратить облысение. Размышлениями на данную тему он поделился в эфире ток-шоу Lorraine британского телеканала ITV.

Так, чтобы справиться с выпадением волос, эксперт призвал прибегать к данному процессу не чаще двух-трех раз в неделю. По его словам, многократное мытье головы лишает ее натуральных масел, которые, в свою очередь, защищают от повреждений и раздражений.

Кроме того, специалист обратил внимание на температуру воды. «Нужно избегать очень горячей и очень холодной воды. Эти два температурных режима повреждают волосы, лишая их блеска», — объяснил медик и призвал отказаться от сушки прядей с помощью фена, укладки горячим утюжком и применения средств, в составе которых присутствуют химические компоненты.

В мае парикмахер и креативный директор салона красоты Neville Hair & Beauty в Лондоне Джек Меррик-Тирлуэй раскрыл главные причины облысения и способы его остановить. Так, специалист рассказал, что данная проблема может возникнуть из-за гормонального дисбаланса во время беременности или менопаузы. Помимо этого, он отметил, что облысению способствуют хронический стресс, прием некоторых лекарств и укладка в тугие конские хвосты.