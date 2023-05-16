Парикмахер раскрыл главные причины облысения и способы его остановить

Парикмахер Меррик-Тирлуэй посоветовал в борьбе с облысением не мыть голову слишком часто

Парикмахер и креативный директор салона красоты Neville Hair & Beauty в Лондоне Джек Меррик-Тирлуэй раскрыл главные причины облысения и способы его остановить. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, специалист рассказал, что данная проблема может возникнуть из-за гормонального дисбаланса во время беременности или менопаузы. Помимо этого, он отметил, что облысению способствуют хронический стресс, прием некоторых лекарств и укладка в тугие конские хвосты.

Чтобы замедлить выпадение волос, эксперт посоветовал в ежедневном уходе использовать средства с такими компонентами, как биотин, коллаген, аминокислоты и витамин B3. Кроме того, он заявил о важности правильного мытья головы на фоне борьбы с облысением. «Чтобы ваши волосы оставались здоровыми, важно не мыть их слишком часто. Делайте это два или три раза в неделю», — пояснил Меррик-Тирлуэй.

Помимо прочего, собеседник издания порекомендовал применять несмываемый кондиционер, избегать чрезмерного расчесывания и не укладывать волосы горячими инструментами. Также стилист напомнил о необходимости записываться на стрижку один раз в шесть недель.

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