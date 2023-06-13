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12:44, 13 июня 2023Интернет и СМИ

В России проверят блогера Ивангая

Shot: МВД России проверяет украинского блогера Ивангая из-за националистических заявлений

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

МВД России начало проверку известного украинского блогера Ивангая (настоящее имя — Иван Рудской). Об этом стало известно Shot.

Источник сообщил изданию, что Ивангая проверят из-за его националистических заявлений. Уточняется, что ранее блогер публиковал ролики, в которых высказывался против спецоперации на Украине. Кроме того, в одном из видео он высмеял взрыв на Крымском мосту.

Рудской начал публиковать ролики на YouTube в 2013 году. Впоследствии стал одним из самых популярных и узнаваемых русскоязычных блогеров. На его канал на YouTube подписано почти 17 миллионов человек.

В 2018 году Ивангай уехал из России. Впоследствии он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), что покинул страну из-за преследования полицией.

Интервью Дудя с Ивангаем вышло в марте 2021 года. Спустя полтора месяца Рудской обвинил блогера в трусости и цензуре, обосновав это тем, что в итоговое видео не вошли некоторые темы. Дудь ответил на претензии. Он заявил, что для жанра интервью важно сократить многочасовую беседу, оставив в ней только главное.

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    Маргарита Щигарева
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