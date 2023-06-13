В Госдепе ответили на сообщения о просьбе США насчет подрыва «Северных потоков»

Госдеп отказался отвечать на сообщения, что США призывали не атаковать «Северные потоки»

Госдеп США отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины», — отметил он в ходе брифинга.

По его словам, данный вопрос «относится к расследованию, которое ведет ряд европейских стран». Также Миллер посоветовал общественности ждать результатов расследований.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что ЦРУ предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы. Как уточнили журналисты, это произошло еще прошлым летом после получения подробной информации об украинском заговоре.

Также уточнялось известно, что Служба военной разведки Нидерландов сообщала ЦРУ о планах Киева по подрыву трубопроводов «Северный поток». А США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение украинской стороне.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.