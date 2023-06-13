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05:43, 13 июня 2023Россия

Семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны

Семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны

Кадр: Минобороны России

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и командиры отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали контракты, определяющие правовой статус и деятельность добровольческих корпусов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Всего документы были подписаны с тремя бригадами и четырьмя отдельными отрядами из состава добровольческого штурмового корпуса. Контракты будут гарантией распространения на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

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    Марина Совина
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