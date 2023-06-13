Семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны

Семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и командиры отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали контракты, определяющие правовой статус и деятельность добровольческих корпусов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Всего документы были подписаны с тремя бригадами и четырьмя отдельными отрядами из состава добровольческого штурмового корпуса. Контракты будут гарантией распространения на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.