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10:29, 13 июня 2023Мир

В ФРГ признали невозможность замены уничтоженных на Украине танков

Писториус: ФРГ не в состоянии заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard

Фото: Omar Marques / Getty Images

Германия не в состоянии заменить каждый выведенный из строя в ходе конфликта на Украине танк Leopard, на это нет ни запасов, ни производственных мощностей. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ТАСС

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. Но с июля мы нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. До конца года их будет более 100», — поведал министр, отметив, что Берлин намерен продолжить военные поставки в интересах Киева.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в ходе российской специальной военной операции потеряли как минимум половину танков Leopard 2, переданных Киеву Финляндией. Фактчекер HS Джон Хелин также опознал на фото из Запорожской области переданные ВСУ финские Leopard 2, признав кадры подлинными.

11 июня Минобороны России сообщило, что российские военные за сутки уничтожили еще 11 танков ВСУ, в том числе 3 немецких Leopard. В военном ведомстве уточнили, украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, однако в результате понесли серьезные потери, в первую очередь в военной технике.

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    Виктория Кондратьева
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