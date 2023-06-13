Бразильский игрок «Зенита» объяснил продолжение выступлений в России

Малком объяснил, что продолжил выступать за «Зенит» из-за уверенности в возможности уйти

Бразильский игрок «Зенита» Малком объяснил, почему продолжил выступать в России. Его слова приводит UOL.

«Решил остаться, потому что клуб, президент и даже владелец вселили в нас уверенность, что, если бы нас каким-то образом это затронуло, нам дали бы возможность уйти», — заявил он. Футболист отметил, что спецоперация повлияла на игроков.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и четырехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России.

Российские клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

