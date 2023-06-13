Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Полина Кудерметова
2:0
Завершен
Юань Юэ
Хертогенбосх (ж)
Евгения Родина
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Денвер Наггетс
94:89
Завершен
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 5-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Юлия Грабер
1:2
Завершен
Дарья Касаткина
Рим (ж)
23:33, 13 июня 2023Спорт

Бразильский игрок «Зенита» объяснил продолжение выступлений в России

Малком объяснил, что продолжил выступать за «Зенит» из-за уверенности в возможности уйти

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бразильский игрок «Зенита» Малком объяснил, почему продолжил выступать в России. Его слова приводит UOL.

«Решил остаться, потому что клуб, президент и даже владелец вселили в нас уверенность, что, если бы нас каким-то образом это затронуло, нам дали бы возможность уйти», — заявил он. Футболист отметил, что спецоперация повлияла на игроков.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и четырехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России.

Российские клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
    Столтенберг рассказал об ожиданиях НАТО от контрнаступления ВСУ
    Врач предупредил о вреде пива для сердца
    Пентагон усомнился в планах США заменять ВСУ утраченную бронетехнику
    Бразильский игрок «Зенита» объяснил продолжение выступлений в России
    В Госдуме объяснили идею «санитарной зоны» на Украине
    США признали негативное влияние санкций на доллар
    Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию
    В Белом доме прокомментировали причастность Байдена к обвинениям против Трампа
    Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.