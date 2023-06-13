Стала известна причина задержания Месси в аэропорту Китая

Bild: Лионеля Месси задержали в аэропорту Китая из-за вопроса о принадлежности Тайваня

Названа причина задержания аргентинского форварда Лионеля Месси в аэропорту Китая. Об этом сообщает Bild со ссылкой на китайские СМИ.

По информации источников, Месси задержали из-за вопроса о принадлежности Тайваня. «Тайвань — это не Китай?» — спросил у сотрудников футболист, который думал, что по испанскому паспорту без визы можно въехать не только на остров, но и на материковую часть.

О задержании Месси стало известно 12 июня. Аргентинцу пришлось на два часа остаться в аэропорту, чтобы миграционная служба выдала ему специальную срочную визу.

Футболист прибыл в Китай для товарищеского матча со сборной Австралии. Встреча пройдет 15 июня и начнется в 15:00 по московскому времени.