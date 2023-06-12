Diario Sport: футболиста Лионеля Месси задержали в аэропорту Китая из-за отсутствия визы

Аргентинского нападающего Лионеля Месси задержали пограничные службы в аэропорту Китая. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 35-летний футболист прибыл в Китай для товарищеского матча со сборной Австралии. Выяснилось, что причиной задержания стало отсутствие визы у Месси. Аргентинцу пришлось на два часа остаться в аэропорту, чтобы миграционная служба выдала ему специальную срочную визу.

Матч между сборными Аргентины и Австралии пройдет 15 июня. Он начнется в 15:00 по московскому времени.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

