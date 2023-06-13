Эксперты рассказали о пользе микротренировок для здоровья

Эксперты Vogue посоветовали четырехминутную табата-тренировку для укрепления здоровья

Эксперты Vogue рассказали о пользе микротренировок для здоровья и снижения веса. Подборка различных программ представлена на сайте издания.

По словам специалистов, даже две минуты интенсивной нагрузки трижды в неделю способствуют развитию анаэробной мощности и укреплению сердечно-сосудистой системы. Это доказывает исследование ученых Техасского университета, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise в 2021-м году. Участники эксперимента выполняли кардиоупражнения в максимальной силой в течение четырех секунд, затем отдыхали 15-20 секунд и повторяли движение еще 30 раз.

Эксперты отмечают, что не менее эффективной может быть четырехминутная табата-тренировка. В программу занятия включают, как правило, прыжки с приседаниями, отжимания, бег на месте с высоким подниманием бедра и упражнение «альпинист». Движения выполняются в течение 20 секунд с максимальной отдачей, затем наступает десятисекундный перерыв на отдых.

Ранее тренер Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки. Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен.