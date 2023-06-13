В России захотели возродить автомобильный бренд «Ока» вслед за «Москвичом»

Мантуров: Минпромторг поддерживает возрождение в России автомобильного бренда «Ока»

В России вслед за «Москвичом» и «Волгой» начнут выпускать «Оку». Минпромторг поддерживает возрождение еще одного автомобильного бренда и готов быстро помочь производителям, которые захотят заняться выпуском нового автомобиля, сообщил глава ведомства Денис Мантуров в разговоре с РИА Новостями.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно», — сказал он. Сейчас в стране производят «Лады», «Москвичи» и в следующем году, по словам Мантурова, планируют выпускать «Волгу».

На вопрос журналистов о создании «народного автомобиля» за 500 тысяч рублей глава Минпромторга ответил, что в настоящее время таким автомобилем можно назвать Lada Granta. Машину можно приобрести за 750-850 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta стоимостью более 2 миллионов рублей. В компании ожидают, что новая модель будет востребована в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. Автомобилем уже заинтересовалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она оценила удобные кресла машины и светлую обивку салона.