В России предложили создать «народный автомобиль»

Лидер СРЗП Миронов: России нужен «народный автомобиль» ценой ниже 500 тысяч рублей

Для решения ряда проблем на российском авторынке необходимо создать «народный автомобиль» — машина будет отвечать современным базовым требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать 500 тысяч рублей. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Так называемый автомобиль для народа, по описанию Миронова, должен быть оснащен бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом. Также в такой машине должны быть две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам лидера партии, новый автомобиль и разработка соответствующего национального проекта могут решить проблемы падения спроса из-за роста цен и старения автопарка. «Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются, и что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один — нашей стране нужен "народный автомобиль"», — заявил Миронов.

Российский авторынок оказался под серьезным давлением после ухода крупнейших иностранных производителей. Он сможет достичь докризисного уровня не раньше, чем через пять лет, считают эксперты. До начала спецоперации на Украине за год в стране было продано почти 1,5 миллиона новых легковых машин, в то время как по итогам 2022 года показатель снизился до 626,3 тысячи. В 2023 году, как считается, рынок вырастет до 670 тысяч проданных автомобилей.