Разочаровавшей россиян Турции предрекли пустые отели

«Экономика сегодня»: из-за повышения цен для россиян турецкие отели будут пустовать

В этом году привычный для россиян летний отдых в Турции заметно подорожал. Выросла не только стоимость отелей, но и авиаперелетов. В связи с этим предрекают солнечной стране провал в туристической сфере, пишет «Экономика сегодня».

При этом, как отмечается, российских туристов не устраивают не только высокие цены, но и упавший в качестве сервис.

По данным издания, эксперты спорят о том, снизятся ли расценки на отдых в Турции для россиян. Одни советуют ждать до последнего в надежде на большие скидки, другие сомневаются, что отдых подешевеет, поскольку многие хорошие отели пишут о полной загрузке, а турецкая лира теряет позиции.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что отели в Турции повысили цены для российских туристов, но оставили их прежними для европейцев. В АТА объяснили, что подорожание для российского рынка связано с отсутствием альтернативных вариантов отдыха за рубежом. В среднем повышение цен произошло на 20 процентов в евро по сравнению с прошлым годом.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что стоимость отдыха на турецких курортах для россиян достигла уровня экзотических стран Азии и Карибского побережья и составила 150-200 тысяч рублей на двоих в неделю.