Украина запросила у Австралии информацию о списанных истребителях F-18

Посол Украины Мирошниченко: Киев запросил у Канберры информацию о списанных F-18

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Киев запросил у Канберры информацию об истребителях F-18, списанных из состава Военно-воздушных сил страны. Об этом дипломат рассказал французскому агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.

«Был сделан запрос. Украина ищет возможности для получения истребителей, в том числе этих», — сказал посол.

Ранее Politico сообщило, что западные страны могут передать Киеву десятки истребителей F-18. При этом издание уточнило, что самолеты станут доступны, когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на новые F-35.

6 июня стало известно, что власти Австралии задумались о передаче Украине 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet, и вопрос поставок обсуждается с Киевом и Вашингтоном. При этом США, чье согласие на передачу самолетов необходимо из-за владения правами интеллектуальной собственности на данный вид техники, не против отправки боевой авиации Киеву.