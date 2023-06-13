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15:51, 13 июня 2023Спорт

Назван срок проведения протезирования Костомарову

Фигуристу Роману Костомарову должны начать проводить протезирование через две-три недели

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову должны начать проводить протезирование. Срок называет ТАСС.

По информации источника, 46-летний спортсмен проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнется через две-три недели. Отмечается, что настроение Костомарова улучшилось.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета. Отмечалось, что операции должны провести через один-два месяца. До этого стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России. К операциям, вероятно, будут привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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