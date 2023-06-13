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20:19, 13 июня 2023Из жизни

Названа идеальная для здоровья желудка и кишечника поза для сна

Нутрициолог Али Рамадан посоветовал спать на левом боку для здоровья желудка и кишечника

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Сон на левом боку полезен для здоровья желудка и кишечника, считает нутрициолог Али Рамадан. Его мнение приводит издание Huffington Post.

По мнению специалиста, если спать на левом боку, желудок и желудочный сок остаются ниже пищевода, благодаря этому уменьшается риск возникновения изжоги и расстройства пищеварения. «Такая поза также снижает давление на спину и является идеальной для беременных женщин, поскольку улучшает кровоток между сердцем, плодом и почками», — добавил Рамадан.

Он посоветовал ночью ложиться на левый бок людям, которые храпят, имеют проблемы с пищеварением или высоким артериальным давлением. Рамадан также назвал сон на правом боку полезным для людей с заболеваниями сердца, а сон на спине, по его мнению, укрепляет позвоночник.

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    Екатерина Улитина
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