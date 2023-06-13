Названа идеальная для здоровья желудка и кишечника поза для сна

Нутрициолог Али Рамадан посоветовал спать на левом боку для здоровья желудка и кишечника

Сон на левом боку полезен для здоровья желудка и кишечника, считает нутрициолог Али Рамадан. Его мнение приводит издание Huffington Post.

По мнению специалиста, если спать на левом боку, желудок и желудочный сок остаются ниже пищевода, благодаря этому уменьшается риск возникновения изжоги и расстройства пищеварения. «Такая поза также снижает давление на спину и является идеальной для беременных женщин, поскольку улучшает кровоток между сердцем, плодом и почками», — добавил Рамадан.

Он посоветовал ночью ложиться на левый бок людям, которые храпят, имеют проблемы с пищеварением или высоким артериальным давлением. Рамадан также назвал сон на правом боку полезным для людей с заболеваниями сердца, а сон на спине, по его мнению, укрепляет позвоночник.

Ранее эксперт по коррекции осанки Джеймс Лейнхардт назвал самую вредную для здоровья спины позу для сна. Лейнхардт призвал людей перестать спать лежа на животе.

