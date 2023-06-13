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20:06, 13 июня 2023Россия

Путин оценил действия солдат-срочников при атаках на Белгородскую область

Путин: срочники проявили себя лучшим образом при отражении атак на Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Военнослужащие срочной службы лучшим образом показали себя во время отражения атак на территорию Белгородской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, сообщает РБК.

Во время общения с журналистами, блогерами и авторами Telegram-каналов президент рассказал о своем разговоре с командиром подразделения призывников, командовавшим в Белгородской области. «Я спрашиваю: "Как себя ребята вели?" — "Блестяще! Никто не дрогнул"», — привел Путин фрагмент диалога с офицером.

Глава государства также подтвердил отсутствие планов отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции. По словам Путина, в этом нет необходимости.

Ранее президент России рассказал, что перешедшие в контрнаступление подразделения Вооруженных сил Украины теряют в десять раз больше людей и техники, чем обороняющиеся российские военнослужащие. При этом безвозвратные украинские потери вдвое превышают обычно наблюдаемый уровень, подчеркнул он.

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    Алан Босиков
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