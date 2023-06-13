Путин оценил действия солдат-срочников при атаках на Белгородскую область

Путин: срочники проявили себя лучшим образом при отражении атак на Белгородскую область

Военнослужащие срочной службы лучшим образом показали себя во время отражения атак на территорию Белгородской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, сообщает РБК.

Во время общения с журналистами, блогерами и авторами Telegram-каналов президент рассказал о своем разговоре с командиром подразделения призывников, командовавшим в Белгородской области. «Я спрашиваю: "Как себя ребята вели?" — "Блестяще! Никто не дрогнул"», — привел Путин фрагмент диалога с офицером.

Глава государства также подтвердил отсутствие планов отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции. По словам Путина, в этом нет необходимости.

Ранее президент России рассказал, что перешедшие в контрнаступление подразделения Вооруженных сил Украины теряют в десять раз больше людей и техники, чем обороняющиеся российские военнослужащие. При этом безвозвратные украинские потери вдвое превышают обычно наблюдаемый уровень, подчеркнул он.