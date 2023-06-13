Путин назвал потери ВСУ на порядок превышающими российские

Президент Путин: потери ВСУ в десять раз превышают российские

Потери участвующих в контрнаступлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десять раз превышают российские, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. Его слова приводит ТАСС.

Президент сообщил, что в структуре потерь ВСУ до 50 процентов приходится на безвозвратные потери. При этом обычно этот показатель не превышает 25-30 процентов, отметил он.

Также во время общения с военкорами Путин заявил об уничтожении до трети от общего числа поставленной Киеву западной военной техники. Он подчеркнул, что реальные потери бронетехники могут быть еще выше.

Помимо этого, президент ответил на вопрос о необходимости проведения в России второй волны мобилизации. По словам Путина, при текущей обстановке предпосылок к этому нет. В целом увеличение численности Вооруженных сил России за счет мобилизованных будет зависеть от целей спецоперации, подчеркнул он.