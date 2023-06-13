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17:49, 13 июня 2023Россия

Путин ответил на вопрос о сроке пребывания россиян в зоне СВО

Путин: срок пребывания россиян в зоне СВО зависит от ситуации на линии соприкосновения
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В законе не предусмотрены конкретные сроки ротации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), надо исходить из ситуации на линии соприкосновения. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроке пребывания россиян в зоне СВО в ходе встречи с военными корреспондентами, передает РИА Новости.

Говоря о возможной ротации мобилизованных, президент заявил, что «когда-то надо будет постепенно возвращать людей с СВО домой».

Ранее Путин заявил, что вероятность новой волны мобилизации зависит от целей России в зоне СВО. По его словам, в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет — в армию привлекли более 150 тысяч контрактников, это вполне закрывает потребности СВО.

Президент добавил, что мобилизация понадобилась бы, если бы у России была цель «идти на Киев», но сегодня необходимости в ней нет.

13 июля президент Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, в ней принимают участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

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    Сергей Истомин
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