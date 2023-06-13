В СПЧ оценили идею освобождения участников СВО от уголовной ответственности

Член СПЧ Кабанов поддержал идею освобождения участников СВО от уголовной ответственности

Предложение освобождать участников специальной военной операции (СВО) от уголовной ответственности витает в воздухе уже давно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя инициативу.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект базового федерального закона об особенностях уголовной ответственности для участников СВО.

Согласно законопроекту, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами России, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды.

Надо четко понимать, как мы будем выстраивать эту позицию с правовой точки зрения Кирилл Кабанов член СПЧ

«Идея понятна, и она справедлива. Это будет амнистия или помилование. Сейчас необходимо понять, как реализовать это предложение», — заявил Кабанов.

Из пояснительной записки законопроекта следует, что контроль за поведением поступивших на службу осужденных россиян будет осуществляться командованием воинских частей. Авторы инициативы также подчеркивают, что она не противоречит принципам Уголовного кодекса.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, разрешающий призывать на военную службу россиян, имеющих судимость. В документе отмечается, что исключением станут граждане, осужденные за тяжкие преступления.